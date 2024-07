Ewa Chodakowska zdementowała plotki o ciąży. Trenerka była gościem programu "Dzień dobry TVN", w którym zabrała głos w sprawie rzekomych doniesień, że spodziewa się dziecka. Takie sugestie pojawiły się po jednym z wpisów gwiazdy fitnessu w internecie, w którym wspomniała ona o tym, że ma cztery miesiące, by zmienić swoje życie. Prowadzący program zaczęli dopytywać, czy chodzi o powiększenie rodziny.

Piotr Kraśko zapytał trenerkę, czy w ciąży najbliższych dwóch lat chciałaby zostać mamą.

Do 30-tego roku życia byłam przy stole zawsze pytana, kiedy w końcu wyjdę za mąż. Teraz jestem pytana, kiedy pierwsze dziecko. Jak będzie to pierwsze, będę pytana, kiedy to drugie. Także spokojnie. Teraz jesteśmy na takim etapie, że chcemy nacieszyć się sobą z mężem. Troszeczkę zwalniamy tempo, bo ostatnie pięć lat było naprawdę szalone. Mamy czas... - powiedziała trenerka

Ewa Chodakowska odniosła się również do ciąży Anny Lewandowskiej. Kinga Rusin zaznaczyła, że obie panie są porównywane od lat, dlatego teraz na Chodakowskiej ciąży ogromna presja, by również zdecydowała się na dziecko.

Nie ma żadnej rywalizacji między nami. Jesteśmy kumpelami. Robimy podobne rzeczy, dlatego jesteśmy porównywane i to jest fajne. Gratuluję Ani z całego serca i bardzo się cieszę ich szczęściem, ale to nie znaczy, że to jest też nasz moment. Każdy indywidualnie musi do tego podejść - powiedziała Ewa Chodakowska w DDTVN. Dostajemy teraz te pytania. Wyskakują z każdego rogu. Spodziewałam się tego. Mam do tego duży sentyment, bo robi się wtedy tak domowo. Jak rozmawiamy o dzieciach, to ja się czuję jak w domu - dodała trenerka.