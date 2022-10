Odmieniona Roksana Węgiel zdziwiła internautów na meczu Roberta Lewandowskiego: "Bez urazy, ale..."

Piłkarz z Klarą i Laurą poleciał do Niemiec. Córki Anny i Roberta Lewandowskich to już duże dziewczynki! Zobaczcie zdjęcia paparazzi.

Robert Lewandowski z córkami na lotnisku. Polecieli do Niemiec bez Ani! Co się stało?

Robert Lewandowski razem z córkami wyjechał z Polski. Okazuje się, że po meczach reprezentacji Polski w piłce nożnej piłkarz musiał wrócić już do domu w Monachium, a w podróży towarzyszyły mu ukochane córki, Klara i Laura. Anna Lewandowska została w Polsce i dziś wypoczywa w górach. Zobaczcie zdjęcia paparazzi na których widać, jak Robert Lewandowski opiekuje się córeczkami! Robert Lewandowski z córkami na lotnisku Zaledwie kilka dni temu Robert Lewandowski wziął udział w meczu Polska-Anglia, który został rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Już następnego dnia Robert musiał wrócić do domu w Monachium. Piłkarz zabrał ukochane córki na lotnisko i razem polecieli do Niemiec. Anna Lewandowska zaraz po tym, jak jej mąż i córki wylecieli z Polski zdradziła swoim fanom, że została w Warszawie i rusza na spotkania. Ten moment kiedy tata zabrał dzieci... a ja mam czas na wypicie kawy w spokoju i... lecę na spotkania- napisała wówczas Anna Lewandowska. Zobacz także: "Robert Lewandowski kończy karierę"! Kibice zamarli, kiedy przeczytali ten wpis na Twitterze Paparazzi "przyłapali" Roberta Lewandowskiego z córkami na lotnisku w Warszawie. Przed odlotem piłkarz i jego pociechy mieli okazję spotkać się z babciami dziewczynek, które chciały zobaczyć ukochane wnuczki przed podróżą. Spójrzcie na ten uroczy obrazek! Zobacz także: Nikt nie wierzył w Roberta Lewandowskiego: „Za mały, za chudy, połamią mu się te wykałaczkowe nogi” Spójrzcie tylko na Laurę i Klarę! Córeczki Anny i Roberta Lewandowskich to już duże dziewczynki. Klara Lewandowska razem z mamą kibicowała ostatnio swojemu tacie podczas meczu Polska-Anglia. ...