Edyta Herbuś została sfotografowana na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni z obrączką na palcu. Media szybko ogłosiły, że aktorka wzięła ślub ze swoim partnerem. Piotr Bukowiecki wcześniej związany był z pogodynką, Dorotą Gardias . Mają 5-letnią córkę Hannę. Para otrzymała mnóstwo życzeń i jak pisze Herbuś na Instagramie: dociera do mnie wiele gratulacji z powodu mojego rzekomego ślubu . Nie mam w zwyczaju komentowania plotek, ale tym razem muszę zrobić wyjątek z szacunku do Was i tej energii, która do mnie spływa. Aktorka odniosła się do informacji o rzekomym ślubie i ujawniła prawdę: Prawda jest taka, że obrączka, którą noszę jest pewnym bardzo osobistym wyznaniem. Dziękuje , że jesteście. Dziękuje za każdą ciepłą myśl od Was. Tak, jestem szczęśliwa. Nawet jako „nie żona” . Zobacz: Edyta Herbuś wyruszyła w podróż POŚLUBNĄ? Tancerka pokazała piękne ZDJĘCIA! Gdzie jest? Obrączka na palcu Edyty Herbuś ma symboliczne znaczenie, a na „prawdziwy” ślub będziemy musieli jeszcze poczekać. Patrząc na szczęście aktorki – może dowiemy się o nim już wkrótce. Wyświetl ten post na Instagramie. Kochani, nie wiem czy to niezwykłe uroki mojej podróży , czy ta dawka miłości , którą od Was płynie wraz z życzeniami , za co Wam bardzo dziękuje💙 Przypuszczam, że ta energia się jednoczy. Mimo, że mam tu słaby dostęp do internetu, dociera do mnie wiele gratulacji z powodu mojego rzekomego ślubu . Nie mam w zwyczaju komentowania plotek, ale tym razem muszę zrobić wyjątek z szacunku do Was i tej energii, która do mnie spływa. Prawda jest taka, że obrączka, którą...