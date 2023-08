Wszystkie partnerki Jakuba Rzeźniczaka. To one kiedyś były tymi jedynymi

Jakub Rzeźniczak od dawna cieszy się opinią kochliwego, a wiele jego relacji związkowych było tematem medialnych doniesień. Na łamach plotkarskich magazynów fani piłkarza śledzili jego miłosne wzloty i upadki, choć on sam dba o swoją prywatność i nie udziela komentarzy na temat życia osobistego. Teraz, kiedy piłkarz Wisły Płock zdecydował się na zawarcie kolejnego związku małżeńskiego, wielu internautów zastanawia się, kiedy usłyszymy o pierwszych zgrzytach w tej relacji i czy rzeczywiście Rzeźniczak i jego druga żona stworzą trwały związek. Grono byłych partnerek sportowca, do których mogłaby dołączyć Nowicka, jest dość duże. Przypominamy, z kim wcześniej związany był Jakub Rzeźniczak. Edyta Zając: pierwsza żona Jakuba Rzeźniczaka Życie uczuciowe Jakuba Rzeźniczaka dotąd było bardzo burzliwe, a jego miłosne historie prawdopodobnie mogłyby stać się tematem książki - oczywiście gdyby piłkarz zdecydował się o nich opowiedzieć. A on znany jest z tego, że bardzo rzadko zabiera głos w sprawach prywatnych. Mimo to nie jest tajemnicą, że w jego życiu pojawiały się już różne dziewczyny, narzeczone i żony. Pierwszą kobietą, z którą Jakub Rzeźniczak pojawił się w przestrzeni medialnej, była modelka i finalistka konkursu Miss Polonia 2014 - Edyta Zając . Tych dwoje znało się wiele lat wcześniej, zanim zdecydowali się na związek. Już jako nastolatkowie nawiązali relację, jednak po pewnym czasie ich drogi się rozeszły. Sam piłkarz w wypowiedzi dla "Dzień dobry TVN" przyznał, że śledził karierę Edyty, aż wreszcie udało im się spotkać. Zaledwie po kilku dniach znajomości obydwoje wiedzieli, że chcą być razem. Można powiedzieć, że relacja ta była jedną z najstabilniejszych i najwolniej rozwijających się w całym dynamicznym życiu uczuciowym piłkarza. Dopiero po dwóch latach Rzeźniczak oświadczył się...