Ewa Chodakowska nawet na co dzień wybiera drogie dodatki! Najsłynniejsza trenerka Polek na co dzień widywania jest w sporotwych ubraniach i w takich czuje się najlepiej. Kiedy jednak zdecyduje się na coś innego wygląda olśniewająco i często wybiera luksusowe marki. Ostatnio Ewa Chodakowska została przyłapana przez fotoreporterów centrum Warszawy. Gwiazda postawiła na swoje ulubione okulary Miu Miu, które warte są ok. 1600 złotych. Uwagę zwracają też szpilki Gianvitto Rossi za prawie 3 tysiące złotych. Trenerka wie, co jest modne, dlatego wybrała czarno-biały zestaw: skórzane spodnie, białą bluzkę od La Manii i czarny płaszcz oversize. Podoba Wam się ta stylizacja?

