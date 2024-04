Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie w ósmej edycji "Hotelu Paradise" to znowu Bartek jest na językach fanów. Wszystko przez jego zachowanie względem Ady. To nie spodobało się także jego byłej, hotelowej partnerce, Luizie. Koniecznie poznajcie szczegóły i zobaczcie, jak skwitowała Bartka!

"Hotel Paradise": Luiza miażdży Bartka

Bez wątpienia ósma edycja miłosnego formatu TVN-u okazała się strzałem w dziesiątkę. Wszystko przez dobór barwnych uczestników, którzy sprawili, że show bije rekordy oglądalności. Żeby tego było mało, pomimo faktu, że do finału zostało jeszcze sporo czasu, w rajskim hotelu już teraz oglądamy liczne układy, pomiędzy uczestnikami. Ostatnio fani nie zostawili suchej nitki na Natalii z "Hotelu Paradise", która z chęcią ocenia wszystkie pary w show. Nie da się ukryć, że niezmiennie jednak uwagę widzów zwraca także zachowanie Bartka. Nie inaczej było tym razem.

Początkowo wydawać by się mogło, że jego relacja z Adą wydaje się być naprawdę potencjalna. W końcu wówczas Bartek odważył się pokazać inną, bardziej czułą twarz. To jednak nie trwało długo, a konflikty pomiędzy tą dwójką narastały. Do tego stopnia, że Ada się popłakała w "Hotelu Paradise" i stwierdziła, że ma dość Bartka. Dużo wcześniej dość jego odzywek miała także jego była, hotelowa partnerka, Luiza. I teraz nie zostawiła na nim suchej nitki.

Luiza Hotel Paradise Instagram Luiza Hotel Paradise

Luiza z "Hotelu Paradise" zorganizowała na swoim instagramowym profilu sesje pytań i odpowiedzi. Jedno z pytań dotyczyło zachowania Bartka:

Co uważasz o obecnej sytuacji, jaka jest między Adą a Bartkiem?

Luiza nie gryzła się w język, przytaczając słowa Pana Lektora:

Cytując Pana Lektora: czary mary, wrócił Bartek stary. Łudziłam się, że nie będzie popełniał znowu tych samych błędów, zwłaszcza, że Ada ma zupełnie innych charakter niż ja i już nie może zrzucać swoich zachowań na moje marudzenie, lenistwo czy to, że wszyscy chcieli mnie wyrzucić skwitowała.

Zgadzacie się z jej opinią?

