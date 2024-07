Reprezentacja Polski w piłce ręcznej idzie jak burza podczas Mistrzostw Europy, a każdy mecz z ich udziałem wywołuje ogromne emocje wśród kibiców. Wczoraj przed telewizorami zasiadło też wiele gwiazd. Wśród znanych osób, które trzymają kciuki za Polaków znalazły się m.in. Ewa Chodakowska, Ewa Wachowicz, Monika Olejnik czy Doda. Gwiazdy za pośrednictwem portali społecznościowych pokazały jak kibicują piłkarzom.

Kto oglądał wczorajszy mecz Polska-Francja, który zakończył się wynikiem 31:25 i jakie pojawiły się komentarze po wygranej?

Ewa Wachowicz z trybun kibicowała Polakom

My już na trybunie gotowe do kibicowania!

Posted by Ewa Wachowicz on 19 stycznia 2016