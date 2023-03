Rozenek, Lewandowska, Marina i inne gwiazdy na meczu Polska-Albania [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Mundial 2022 w Katarze rozgrzewa emocje w całej Polsce - nie tylko wśród sportowców i dziennikarzy, ale także WAGs. Wiele żon i partnerek polskich piłkarzy we wtorek, 22 listopada zajęło miejsce przed telewizorami, by wspierać ukochanych podczas meczu z Meksykiem. Anna Lewandowska i Marta Glik postanowiły polecieć do Kataru, by z wysokości stadionu kibicować Biało-Czerwonym. Zobaczcie, jak bawiły się m.in. Marina Łuczenko-Szczęsna, Julia Bednarek, Klaudia Kurek czy Aleksandra Frankowska. Polskie WAGs podczas meczu Polska - Meksyk Choć rzadko się to zdarza, Robert Lewandowski przeprosił kibiców po meczu , co tylko potwierdza, że Biało-Czerwoni nie wykorzystali szansy w starciu z reprezentacją Meksyku. Jednak zarówno nasz kapitan, jak i jego koledzy z zespołu mogą nadal liczyć na pełne wsparcie swoich żon i partnerek. Zobaczcie, jak polskie WAGs przeżywały wtorkowe rozgrywki. Zobacz także: Mundial 2022 w Katarze: Nie tylko Anna Lewandowska czy Marina. Poznajcie polskie WAGs Nie tylko Anna Lewandowska wspiera Polaków w Katarze . Na stadionie w Doha pojawiła się także Marta Glik. Żona obrońcy, Kamila Glika przyleciała z dużą reprezentacją. Towarzyszyły jej córki, Victoria i Valentina oraz mama. Do kibicowania dołączyła Marina Łuczenko-Szczęsna. Żona Wojtka Szczęsnego jednak wspiera ukochanego z Polski. Piosenkarka i jej synek Liam wskoczyli w biało-czerwone koszulki i oglądali występ bramkarza. Na wsparcie swojej rodziny — choć z dystansu — może liczyć także Jan Bednarek. Mieszkająca na co dzień w Winchester, żona reprezentanta Polski razem z córeczką Lilly kibicowała zawodnikowi. Julia Bednarek poślubiła gwiazdora w tym roku. Wśród polskich WAGs pojawiło się trochę nowych twarzy, które wzbudzają zainteresowanie kibiców. Koszulkę z orłem założyła na czas wtorkowego meczu Klaudia Kurek....