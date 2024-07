1 z 19

Po meczach z Serbią i Macedonią wiedzieliśmy, co potrafią. Zagwarantowali Polsce występ w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy. Od dzisiejszego (wtorek) meczu z Francją zależało, które miejsce w grupie zajmiemy. I choć nie dawano nam wielkich szans - ostatni raz wygraliśmy z drużyną trójkolorowych w latach 90 - to my byliśmy górą! Po świetnym meczu Polacy wygrali 31:25!

Nasi piłkarze ręczni pokazują nam co dziś znaczy duma z Polski... Jak choćby w słynnym już klipie wypuszczonym tuż przed rozpoczęciem mistrzostw.

Trzymamy kciuki za naszych piłkarzy, a Wam promonujemy zabawę. Którego z nich lubicie najbardziej? Głosujcie!

Na zdjęciu Adam Wiśniewski i Michał Jurecki.