Anna Lewandowska z córkami na meczu. Tak kibicowały Robertowi! 

Anna Lewandowska pochwaliła się swoim szczęściem. Zobaczcie, jak Klara czule opiekuje się mała Laurą! To najsłodsze, co dziś zobaczycie.

Anna Lewandowska opublikowała w sieci słodkie zdjęcie z Klarą i Laurą. Trenerka pokazała, jak jej starsza córka podczas wakacji w Hiszpianii czule opiekuje się swoją młodszą siostrzyczką. Ten widok Was rozczuli! Musicie zobaczyć, jak Klara podnosi małą Laurą i daje jej buziaka. Ależ one są urocze! Anna Lewandowska z córkami na wakacjach Anna Lewandowska razem z córkami już od kilku dni przebywa w Hiszpanii. Trenerka z Klarą i Laurą poleciały na wakacje po tym, jak spędziły kilka dni z Robertem Lewandowskim na zgrupowaniu kadry w Opalenicy. Teraz Annę i Roberta Lewandowskich czeka kilka tygodni rozłąki dlatego trenerka postanowiła wykorzystać ten czas na wakacyjny wyjazd. Anna Lewandowska podczas relacji na Instastories opublikowała nowe zdjęcie z gorącej Hiszpanii. Trenerka pokazała, jak spędza czas ze swoimi córkami. Tylko spójrzcie, jak Klara opiekuje się swoją młodszą siostrą! To najsłodsze, co dziś zobaczycie. Jak już wiemy, w Hiszpanii Anna Lewandowska nie wypoczywa tylko z córkami. Ostatnio okazało się bowiem, że trenerkę odwiedziła prowadząca "Dzień Dobry TVN", Paulina Krupińska. Kilka dni temu żona Roberta Lewandowskiego pokazała zdjęcie z Pauliną Krupińską ze wspólnej wycieczki rowerowej. Paulina Krupińska wzięła udział również w treningu Anny Lewandowskiej, który był relacjonowany na Instagramie. Jak widać, trenerka nawet na wakacjach ostro trenuje i dba o swoją formę.