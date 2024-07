Za nami mecz 1/8 finału Mistrzostw Świata, w którym niestety nie odnotowaliśmy zwycięstwa. Reprezentacja Polski przegrała z reprezentacją Francji 1:3 i tym samym pożegnała się z mundialem. Na trybunach jednak nie zabrakło wspaniałego wsparcia dla naszych piłkarzy - pojawiła się m.in. Anna Lewandowska z córkami i teściową. Paparazzi udało się uchwycić na kilku fotkach, jak panie bawiły się na trybunach. Zobaczcie sami.

Reklama

Anna Lewandowska z córkami i teściową wspierają Roberta Lewandowskiego i polską reprezentację

Choć nie udało się wygrać i awansować do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, to jednak reprezentacji Polski w piłce nożnej nie można było odmówić walki w dzisiejszym meczu. Z pewnością do tak dobrego występu Polaków przyczynił się wspaniały doping. Na trybunach nie zabrakło Mariny z synkiem Liamem, a także Anny Lewandowskiej z Laurą i Klarą oraz mamą Roberta Lewandowskiego, Iwoną. Tylko spójrzcie, jak rodzina polskiego napastnika bawiła się podczas meczu.

Tomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/REPORTER

Zobacz także: Tak Anna Lewandowska imprezuje tuż przed meczem Polska — Francja. Fani: "Panowie ciężko trenują, a Panie się bawią"

Panie, ubrane w biało-czerwone stroje były w świetnym nastroju - wszystko wskazuje zatem na to, że zdjęcia zostały wykonane przed końcowym gwizdkiem. Trzeba jednak przyznać, że Anna Lewandowska razem z córeczkami i teściową naprawdę świetnie dopingowały polskich piłkarzy.

Tomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/REPORTER

Zobacz także: Anna Lewandowska wyznaje: "Pamiętam, jak to jest nie mieć nic"

Zobacz także

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć prosto z trybun! A my oczywiście dziękujemy polskim piłkarzom za dostarczone emocje podczas rozgrywek na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy, z których miejmy nadzieję będziemy cieszyć się już niedługo.

Tomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/REPORTER