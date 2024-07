1 z 7

W życiu Ewy Chodakowskiej dzieje się wiele - "trenerka wszystkich Polek" nie tylko inspiruje miliony kobiet w całym kraju, ale ma też poważne plany dotyczące jej życia prywatnego. Przypomnijmy: "Ślub szykujemy już wkrótce"

Obecnie Chodakowska przebywa we Włoszech na wakacjach, gdzie z narzeczonym zachwycała się urokami m.in. Florencji. Okazuje się jednak, że wyprawa na Półwysep Apeniński to nie tylko odpoczynek, ale i kolejne projekty przedsiębiorczej trenerki. Ostatnio Ewa opublikowała na swoim Instagramie zdjęcia z Joanną Przetakiewicz i zdradziła, że pracuje z dyrektor marki La Mania nad nowym projektem, który swoją premierę będzie mieć już we wrześniu. Z wpisu wynika, że może to być kolejna akcja charytatywna gwiazd.



Spędziłam bajecznie weekend we wspaniałym towarzystwie... pracujemy nad wspólnym projektem, który niesie ze sobą piękny cel. Joasię znam od roku i nie jest to znajomość oparta na obdarowywaniu mnie prezentami (...) Wszystko wyjaśni się we wrześniu. NIE MOGĘ SIĘ JUŻ DOCZEKAĆ! Wiem, że będziemy wspólnie celebrować ten czas... Ja z Wami, a Wy ze mną!! :)) - napisała na swoim Facebooku gwiazda.

Chodakowska i Przetakiewicz to jedne z największych i najbardziej wpływowych obecnie gwiazd w polskim show-biznesie i ich współpraca to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Nie możemy się już doczekać! Coś czujemy, że chodzi o projekt modowy, może Ewa w roli modelki na wybiegu? W końcu we wrześniu wielki pokaz będzie miała nowa kolekcja marki Joanny Przetakiewicz. Zobacz: Ewa Chodakowska została modelką

Zobaczcie zdjęcia Chodakowskiej i Przetakiewicz podczas ich spotkania we Włoszech: