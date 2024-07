Ewa Chodakowska kontra Anna Lewandowska! Która trenerka jest bardziej podoba do swojej mamy? Tym razem po lupę nie bierzemy popularności czy programów treningowych. Obie panie są bardzo aktywne w social media, dzieląc się ze swoimi fankami poradami na temat ćwiczeń i zdrowego odżywania. Od czasu do czasu jednak pomiędzy fotkami zdrowych dań i seksownych brzuszków, wkradają się także migawki z życia prywatnego trenerek. Na profilach obu pojawiło się niedawno selfie z mamą! Zobaczcie jak wyglądają mamy Ewy Chodakowskiej i Anny Lewandowskiej! Widać podobieństwo?

Ewa Chodakowska w social media chwali się głównie zdjęciami ze swoim mężem, z którym łączy ją nie tylko wielka miłość, ale także relacja zawodowa. Niedawno pochwaliła się także selfie z siostrą. Fani byli zachwyceni urodą siostry Ewy! Teraz przyszła pora na mamę. Jak wyznała Ewa w komentarzu pod postem, mama urodziła ją w wieku 40 lat. Duża różnica wieku nie przeszkadza jednak trenerce w utrzymywaniu świetnej relacji z mamą! Panie wybrały się razem do jednego z warszawskich kin.

Anna Lewandowska zwykle pokazuje w Internecie zdjęcia ze swoim mężem Robertem. Od czasu do czasu zdarza jej się także nieco uchylić rąbka tajemnicy życia prywatnego. Trenerka pokazała swoją mamę z okazji jej urodzin. Ania i Robert w połowie listopada odwiedzili mamę Ani, by spędzić z nią czas i celebrować jej święto. Na koniec wrzucili do Internetu pożegnalne selfie z lotniska.

Która z trenerek jest bardziej podoba do swojej mamy? Głosujcie w sondzie!

Kiedyś to Oni opiekowali sie nami ...Teraz to my zatroskani, dbamy o Nich na każdym kroku ❤️❤️❤️Polskie kino z Mameczką - bezcenny czas ????????????

Posted by Ewa Chodakowska on 3 grudnia 2015

Mami❤️Dziękuję, że jesteś! Bądź zawsze szczęśliwa i spełniaj marzenia!????????????????????????????????????

Posted by Anna Lewandowska on 19 listopada 2015

Czy Ewa Chodakowska jest podobna do swojej mamy?

Anna Lewandowska również pokazała selfie ze swoją mamą