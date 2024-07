Ewa Chodakowska zamieściła w Internecie zdjęcie ze swoją siostrą! Słynna trenerka pierwszy raz pokazała swoją siostrę publicznie! Zobaczcie, czy jest podobna do trenerki wszystkich Polek!

Jak wygląda siostra Ewy Chodakowskiej?

Ewa ma za sobą kłopotliwy powrót z obozu treningowego na Bali, gdzie musiała zostać nieco dłużej ze względu na aktywność wulkanu. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, Ewa wróciła do Polski i nadal aktywnie motywuje Polki do dbania o siebie, m.in. zamieszczając wpisy na swoich profilach w social mediach. Na instagramowym profilu trenerki pojawiło się selfie, na którym widzimy Ewę w towarzystwie swojej siostry Ani. Jak dowiadujemy się z opisu, Chodakowska długo namawiała siostrę, by móc pokazać ją swoim fanom:

Podobne?? SISTA POWER! "Możesz zrobić, tylko nigdzie nie wrzucaj" Nareszcie!!! Po paru ładnych latach zgodziła się na udostępnienie wspólnego zdjęcia. Moja sista. Mój głos rozsądku. Love U Sisi. Aneczko! Tylko Ciebie brakuje! We miss U! - napisała Ewa.

W komentarzach nie brakuje zachwytów nad urodą i podobieństwem obu sióstr:

Ten sam błysk w oczach... Ale super, ta sama energia bije!!!!! Najpiękniejsze!!!!!! Sisterpower! Niema to jak rodzeństwo :)

Podobne? ;)

Ewa Chodakowska pokazała selfie z siostrą