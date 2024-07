Anna Lewandowska i Robert Lewandowski pokazali się na gali Audi Generation w Monachium. Lewandowscy rzadko bywają na czerwonym dywanie ze względu na obowiązki zawodowe. Tym razem jednak wybrali się razem na salony i trzeba przyznać, że wyglądali świetnie!

Lewandowscy na na gali Audi Generation w Monachium

Jeszcze przed wyjściem na wielką galę na instagramowym profilu Anny Lewandowskiej pojawiło się zdjęcie, prezentujące stylizacje pary. Robert postawił na klasyczny, granatowy garnitur w szeroką kratę. Natomiast Anna zdecydowała się na niezwykle seksowny look. Trenerka miała na sobie długą, czarną suknię z głębokim rozcięciem, eksponującym jej zgrabne nogi. Wieczorową kreację uzupełniła czarną kopertówką i szałowymi sandałkami, które stały się obiektem zainteresowań fanek Lewandowskiej. Anna zdradziła, że jej sukienka to projekt polskiej marki Sugarfree za niecałe 200 zł. Pod zdjęciem pary nie zabrakło zachwytów fanów, którzy porównywali parę do Victorii i Davida Beckhamów:

Prawie jak Mr&Mrs Beckham tylko lepiej! No Ania Wiktorję Bekam bije na łeb na szyję:) Nasza duma narodowa !!! Pięknie wyglądacie !!!

Trzeba przyznać, że coś jest w tych porównaniach. ;)

Zobacz też: Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z dzieckiem. W komentarzach zawrzało od pytań: Kiedy będziesz miała swoje?

Mr&Mrs Lewandowscy ????

Posted by Anna Lewandowska on 2 grudnia 2015

Anna i Robert Lewandowscy na gali w Monachium

