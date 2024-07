Przedstawiamy wam najnowszy lookbook kolekcji Evy Minge & Esotiq prezentowanej podczas ostatniego moskiewskiego tygodnia mody.

Na przyszłą jesień i zimę jedna z najbardziej popularnych polskich projektantek proponuje luksusowe stylizacje z futrzanymi aplikacjami. Aksamity głębokie czernie i brązy połączone ze złotem. Coś dla tych, które kochają wyrafinowane kreacje stworzone z przepychem.

Autorami zdjęć lookbookowych jest najpopularniejszy polski duet fotografów Zuza Krajewska & Bartek Wieczorek, którzy doskonale uchwycili serce kolekcji podnosząc jej wartość.

Stylizacja: Mona Kinal

Make up: Tomek Kocewiak

Fryzury: Marek Sierzputowski/Ruby Blue

Modelka: Zuzanna S./Model Plus

Postprodukcja: Wojtek Stopiński/Retouch One

