Ewa Minge pokazała, jak wygląda jej twarz przez walkę z chorobą! "Wątroba nie przerabia leków"

Ewa Minge trafiła do szpitala. Projektantka musiała przejść skomplikowaną operację. Lekarze walczyli o jej zdrowie. Całe szczęście operacja przebiegła pomyślnie. 52-latka przykrą historią podzieliła się z fanami na Instagramie. Jak teraz czuje się Ewa? Zobaczcie, co napisała! Ewa Minge w szpitalu Ewa Minge unika skandali i rzadko pojawia się na czerwonych dywanach. Projektantka jest za to aktywna w mediach społecznościowych, gdzie na Instagramie obserwuje ją już 87 tysięcy osób. To właśnie tam podzieliła się swoim ostatnim przeżyciem. Okazało się, że gwiazda trafiła do szpitala i przeszła poważną operację. Kochani dziękuję wszystkim za dobre słowa i życzenia. Życie czasem rzuca nas na kolana. Mnie ostatnio rzucało regularnie z bólu. I tylko na klęczkach dosłownie, dawało się to przetrwać. W niedziele trafiłam w końcu do szpitala i od rana była już akcja ratowania mojego zdrowia. Boli jeszcze jak cholera, ale czuje się w obowiązku króciutko wszystkim podziękować. Cudny personel, godne warunki, wszyscy uśmiechnięci i pozytywnie nastawieni do człowieka - zaczęła Minge. Zobacz także: Czy Oskar, syn Ewy Minge szybko zaprzyjaźnił się z obecnym mężem mamy? „Mój mąż zrobił jedną bardzo mądrą rzecz” Dodała, że "wszystko powiodło się doskonale". Jak widać mój organizm uznał, że skoro remontuje kamienicę, to da mi znać, czego gołym okiem nie dostrzegę 🤷🏻‍♀️💕. Dziękuje !!! - zakończyła gwiazda. Pod postem życzenia szybkiego powrotu do zdrowia złożyli m.in. Małgorzata Rozenek, Joanna Kurowska czy też Grażyna Wolszczak. - Kochana, jutro obudź się całkowicie zdrowa ❤️❤️❤️ - Zdrowia Ci życzę z całego serca❤️❤️❤️❤️ - Ewuniu, z całego serca zdrowia życzę🌹 -...