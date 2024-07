Tylko u nas - wywiad z Michałem Szpakiem z jego wizyty w Amsterdamie! Jak nasz reprezentant na Eurowizji 2016 ocenia swoją pozycję startową? Przypomnijmy - Michał Szpak podczas drugiego półfinału 12 maja w Sztokholmie wystąpi jako drugi. Mówi się, że nie jest to dobra pozycja, zwłaszcza, że jeszcze nikt nie wygrał Eurowizji startując właśnie z tym numerem. Dlatego wokaliście zrobiło się przykro, gdy wylosowano mu właśnie taki numer:

Jak się dowiedziałem, to było mi smutno, bo nigdy z takiego nie startowałem, a wiem, że to nie jest najlepsze. Połączenie piosenek jest takie, że ballada jest ok, że ona zrobi przecinek, jednak to jest drugi wykona... Co ma być to będzie, wierze jednak w przeznaczenie! - mówi Michał Szpak w rozmowie z Arkadiuszem Gilem, wielkim miłośnikiem Eurowizji.