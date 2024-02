Od kilku dni internauci byli trzymani w niepewności, kto będzie reprezentował nasz kraj na zbliżającej się Eurowizji. Grono osób kibicowało Justynie Steczkowskiej, jednak dziś ogłoszono, że Polskę będzie reprezentować młoda wokalistka - Luna. Piosenkarka podzieliła się z fanami swoją reakcją, a w komentarzach zawrzało.

Z samego rana, podczas emisji "Pytania na śniadanie" została ogłoszona reprezentantka Polski na Eurowizji 2024- Luna, czyli Aleksandra Wielgomas. Gwiazda od razu podzieliła się swoją reakcją na swoim Instagramie. Jednak, słowa wsparcia zanikały w morzu negatywnych reakcji fanów Eurowizji.

Podczas wywiadu w śniadaniówce "Pytanie na śniadanie" wokalistka nie kryła wzruszenia i dziękowała osobom, które jej kibicowały:

Jestem niesamowicie wzruszona. Do ostatniej chwili się nie spodziewałam, to było ogromne moje marzenie pojechać na Eurowizję, to jest jak jakiś sen, ale czuję ogromne wyróżnienie, ale to kredyt zaufania, mam nadzieję, że uda mi się wypełnić tą misję jak najpiękniej, całym moim sercem i duszą

- powiedziała Luna.