Eurowizja 2022: Ukraina wygrywa Konkurs Eurowizji! Jury nie doceniło Krystiana Ochmana, pomogła publiczność

Kilkadziesiąt minut temu zakończył się 59. Konkurs Eurowizji 2014 w Kopenhadze. Polska powróciła do zmagań po dwóch latach przerwy, wystawiając jako reprezentantów Donatan a i Cleo z ich wielkim hitem "My Słowianie - We Are Slavic". Występ naszej wokalistki zbierał dobre opinie, choć bukmacherzy nie dawali nam dużych szans na wygraną. Ostatecznie zakończyliśmy zmagania na 14. miejscu, a całą Eurowizję wygrała kontrowersyjna reprezentantka Austrii Conchita Wurst . Przypomnijmy: Conchita Wurst najlepsza na Eurowizji! Która była Cleo? Ostateczne punkty to suma głosów od widzów i jurorów z każdego kraju. Jak podaje oficjalna strona Eurowizji, nasz kraj w głosowaniu publiczności wypadł doskonale. Gdyby nie punkty od jury, to nasza reprezentacja zakończyłaby zmagania na... 5 miejscu. Zobacz: Wstyd! Nie daliśmy punktów Kobiecie z brodą. Polacy głosowali, ale... Poniżej przedstawiamy wam miejsca po głosowaniu TYLKO widzów. Jak można zauważyć, sporo krajów nas doceniło. Zdobyliśmy łącznie 162 punkty! Irlandia - 1 miejsce (26 -ostatnie- miejsce u jurorów) Wielka Brytania -1 miejsce (25 miejsce u jurorów) Ukraina -1 miejsce (8 miejsce u jurorów) Norwegia - 1 miejsce (19 miejsce u jurorów) Holandia - 2 miejsce (25 miejsce u jurorów) Macedonia - 3 miejsce (25 miejsce u jurorów) Niemcy - 2 miejsce (4 miejsce u jurorów) Litwa - 4 miejsce (24 miejsce u jurorów) Białoruś - 5 miejsce (8 miejsce u jurorów) Austria - 3 miejsce (24 miejsce u jurorów) Belgia - 4 miejsce (26 miejsce u jurorów) Francja - 3 miejsce (15 miejsce u jurorów) Grecja - 5 miejsce (17 miejsce u jurorów) Islandia - 2 miejsce (23 miejsce u jurorów) Litwa - 4 miejsce (24 miejsce u jurorów)...