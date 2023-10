Za nami 67. Konkurs Piosenki Eurowizji, który wygrała reprezentantka Szwecji, Loreen. I choć ogólne wyniki są już wszystkim znane, to właśnie dotarły informacje na temat tego, na którym miejscu uplasowała się Polska w głosowaniu widzów. Jak wiadomo, po zsumowaniu głosów jury i televotingu, Blanka zajęła 19. miejsce. A gdyby wyniki zależały tylko od widzów? Wtedy poszybowalibyśmy mocno w górę. Wygląda na to, że jurorzy po raz kolejny skrzywdzili polską reprezentację...

Reklama

"Eurowizja 2023": Na którym miejscu uplasowała się Polska w głosowaniu widzów?

Loreen ze Szwecji zwyciężczynią Eurowizji 2023 - piosenkarka zebrała największą ilość punktów od jurorów, a wyniki televotingu tylko przypieczętowały jej wygraną. Warto podkreślić, że Loreen jest pierwszą kobietą w historii, która wygrała konkurs Eurowizji dwukrotnie (wcześniej wyśpiewała sobie zwycięstwo w 2012 roku).

Z kolei nasza reprezentantka, Blanka Stajkow, w wielkim finale Eurowizji wypadła naprawdę bardzo dobrze, a fani byli zachwyceni jej występem. Niestety jednak show naszej gwiazdy nie przypadło do gustu jurorom Eurowizji, którzy "obdarowali" Polskę tylko 12 punktami, przez co po głosowaniu jury byliśmy na trzecim miejscu... od końca tabeli, wyprzedzając jedynie Chorwację i Niemcy.

Corinne Cumming - EBU

Zobacz także: Eurowizja 2023: Fani zachwyceni finałowym występem Blanki! "Najlepszy występ na Eurowizji"

Jednak widzowie Eurowizji znacznie bardziej docenili Blankę i przyznali jej 81 punktów. Tym samym, gdyby wyniki konkursu zależały tylko i wyłącznie od widzów, nasza reprezentantka zajęłaby... ósme miejsce! Wyżej niż Polska w głosowaniu widzów znaleźli się jedynie reprezentanci Finlandii, Szwecji, Norwegii, Izraela, Ukrainy, Włoch i Chorwacji.

Corinne Cumming - EBU

Zobacz także: Eurowizja 2023: Księżna Kate otworzyła finał konkursu. Żona księcia Williama zagrała na fortepianie. WIDEO

To nie pierwszy raz, gdy międzynarodowe jury Konkursu Piosenki Eurowizji nie doceniło polskiego reprezentanta. Podobnie było w ubiegłym roku, gdy reprezentował nas Krystian Ochman, czy w 2016 roku, gdy reprezentował nas Michał Szpak. Wtedy również głosy widzów znacznie różniły się od głosów jurorskich...

Reklama

My jesteśmy bardzo dumni z występu Blanki i najważniejsze jest to, że podbiła serca europejskiej publiczności. A Wy, co sądzicie o wynikach Eurowizji 2023?