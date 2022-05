Nie milkną echa występu Rafała Brzozowskiego na tegorocznym konkursie Eurowizji . Polski reprezentant, po udziale w czwartkowym półfinale nie zakwalifikował się do finałowej 20. Jego występ, choć chwalony przez szefa TVP Jacka Kurskiego, jest raczej krytykowany przez specjalistów. Jedna z najbardziej znanych ekspertek od śpiewu, Elżbieta Zapendowska nie zostawia na Rafale i jego eurowizyjnej piosence suchej nitki. Jej zdaniem lepiej by było, gdyby na konkurs pojechała Alicja Szemplińska , która w ub. roku wygrała polskie eliminacje na Eurowizję 2020. Zobacz także: Eurowizja 2021. Jest pierwszy komentarz Rafała Brzozowskiego po porażce w półfinale konkursu! Elżbieta Zapendowska o Rafale Brzozowskim Elżbieta Zapendowska jest uznaną ekspertką od emisji głosu, ale zasłynęła głównie swoimi często bekompromisowymi ocenami jako jurorka „Idola”, „Jak oni śpiewają”, czy „Must be the Music. Tylko muzyka”. Już wcześniej mówiła , że Rafał ze swoją piosenką nie ma najmniejszych szans wejść do finału. Przyznam szczerze, że mało mnie obchodzi jego kariera, ale uważam, że to naprawdę kiepski wybór – mówiła w "Fakcie" Zapendowska. Po czwartkowym konkursie udzieliła wywiadu Plejadzie. Podtrzymała swoją opinię, że Rafał Brzozowski nie miał szans na finał. Jej zdaniem, choć poziom eurowizyjnych piosenek nie jest wybitny, jest „kilka interesujących osób” i to one powinny wygrać. W gronie tym wymieniła np. reprezentantkę Grecji. A co mówi o samym Rafale? Nie są to miłe słowa! - Rafał Brzozowski to taki śpiewający chłopczyk, przymilający się do tłumów kobiet. To jest taki piosenkarzyk, trochę plastikowy, trochę ładniuchny, taki cukiereczek. On jest piosenkarzem i może się to komuś podobać, ale nie jest...