Europoseł Janusz Wojciechowski z PiS chce, żeby zespół Enej zmienił nazwę. Dlaczego? Poseł z partii Jarosława Kaczyńskiego przekonuje, że taki sam przydomek nosił ukraiński zbrodniarz biorący udział w rzezi Wołyńskiej. Co na to zepół Enej?

Poseł z PiS twierdzi, że nazwa zespołu nawiązuje do wojskowego Petro Olijnyka, który kierował mordami ludności polskiej na Wołyniu.

"Trudno sobie wyobrazić, żeby w Izraelu powstała grupa muzyczna, która by się nazywała Adolf Eichmann albo doktor Mengele, bo to jest podobna skala prowokacji (...) Na Ukrainie tak by mógł się nazywać zespół muzyczny, ale w Polsce nie może. W Polsce nazwa Enej wywołuje ciarki u tych, którzy jeszcze żyją i pamiętają te zbrodnie popełnione przez tego krwawego oprawcę", mówił w TVN24 europoseł.