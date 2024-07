Kilka tygodni temu show-biznes i nie tylko żył seks aferą, w którą zaangażowana była m.in. Joanna Borysewicz i jej mama Danuta oraz kilka innych kobiet obracających się w kręgach wyższych sfer. Kobiety zostały oskarżone o sutenerstwo i prowadzenie ekskluzywnej agencji towarzyskiej. Pomówiona w tej sprawie została również Iwona Węgrowska, która zwołała nawet konferencje prasową, aby wyjaśnić dziennikarzom, że nie ma nic wspólnego z udziałem w przewinieniu. Zobacz: Węgrowska w żałobie po ojcu tłumaczy się z seks afery

W kwietniu sąd skazał córkę lidera Lady Pank na 2 lata więzienia, a jej matkę na 1,5 roku. Oba wyroki są w zawieszeniu. Kobiety, które dobrowolnie oddały się w ręce wymiaru sprawiedliwości mają również 5 letni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z agencją modelek. Pozostałe osoby zamieszane w całą sprawę nie chciały się poddać karze i wkrótce zasiądą na ławie oskarżonych.

"Fakt" opublikował szokujące zeznania trzeciej głośnej postaci seks afery w show-biznesie. Tabloid opublikował cytaty z zeznań Emilii P., które obciążają Joannę Borysewicz.

- Poprzez rozmowy, SMS-y i maile od 2007 do 2008 zaczęłam współpracować z Joanną w zakresie wysyłania dziewczyn w celu prostytucji. Gdy doszło do konkretnego spotkania w celu prostytucji, to gdy Joanna korzystała z moich dziewczyn, dostawałam od niej różne kwoty – do kilkuset złotych za dziewczynę. I na odwrót również, Joanna ode mnie – przytacza prokuratorskie zeznania Emilii P. "Fakt".