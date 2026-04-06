Emilia Komarnicka w niedzielę wielkanocną odezwała się do obserwatorów na Instagramie wyjątkowo osobiście. W świątecznym wpisie wróciła do motywu końca i rozpadu, podkreślając, że takie momenty potrafią otwierać drogę do czegoś nowego. Wpis szybko zaczął być czytany szerzej, bo od miesięcy jej nazwisko pojawia się w kontekście zmian w życiu prywatnym oraz zaskakującego zakończenia przygody z „Tańcem z gwiazdami”.

Wielkanocna publikacja Komarnickiej nie była tylko formalnym „dzień dobry” do fanów. Aktorka zbudowała swój przekaz wokół sensu świąt, ale zrobiła to tak, że trudno przejść obojętnie obok akcentów o zamykaniu etapów. W dalszej części Komarnicka dołączyła też życzenia - proste i ciepłe, z naciskiem na spokój, błogość i radość.

Wielka Noc. Przypomnienie, że każdy koniec - jeśli tylko mu zaufamy - może stać się początkiem. Że to, co się rozpada, nie zawsze jest stratą. Czasem jest koniecznym gestem życia, które robi miejsce naprawdę napisała Komarnicka na Instagramie.

Emilia Komarnicka rozstała się z mężem. Nie mówi o rozwodzie

Nie jest tajemnicą, że od mniej więcej roku w mediach krążą doniesienia o rozstaniu aktorki z mężem, Redbadem Klynstrą. Para pobrała się w 2017 roku i przez długi czas uchodziła za zgodny duet. Wspólnie wychowują dwóch synów, dlatego każda wzmianka o kryzysie natychmiast budzi emocje. Obecnie mówi się o rozwodzie Emilii Komarnickiej. Pierwsza rozprawa jest zaplanowana na czerwiec br.

Jednocześnie Komarnicka konsekwentnie trzyma granice i nie zamienia swojego życia prywatnego w serial do komentowania. Nie zdradzała publicznie przyczyn rozstania, a w opowieści o swojej codzienności wybiera raczej niedopowiedzenie niż szczegół.

Ostatnie miesiące przyniosły Komarnickiej także poruszenie na zawodowym froncie. Jej udział w „Tańcu z gwiazdami” zapowiadał się obiecująco, tym bardziej że była wskazywana jako jedna z faworytek. Tym większe było zaskoczenie, gdy odpadła dość szybko, zanim program na dobre nabrał rozpędu.

