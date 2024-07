1 z 10

Taylor Swift to jedna z najpopularniejszych światowych artystek młodego pokolenia. Artystka ma rzesze fanów, które wspierają ją na każdym kroku i dodają jej otuchy. Jej płyty sprzedają się z kolei w ogromnych ilościach.

Teraz wokalistka pracuje nad kolejnym klipem do piosenki "Bad blood". Zapowiada się on nieco inaczej niż poprzednie teledyski, a z pewnością będzie bardziej mroczny. Taylor postanowiła zaangażować do udziału w nim kilka swoich przyjaciółek z branży, a informuje o tym za pomocą plakatów z podobiznami i nazwiskami znanych artystek. Premiera wyznaczona jest na 17 maja, a tymczasem zobaczcie kogo będziemy mogli zobaczyć w klipie.

