Większość stylizacji Kingi Rusin raczej można uznać za udane. Jeżeli z oceny wyłączyć te, w których przez kilka lat witała nas jako prowadząca "You Can Dance" zaryzykowalibyśmy stwierdzenia, że wszystkie stylizacje są udane. Najlepszym tego potwierdzeniem jest komplet jaki dobrała na wieczór z "Dzień Dobry TVN", który w piątek zorganizowano w warszawskiej Królikarni.



Kinga miała na sobie szary luźny top Diane von Furstenberg i spódnicę z nowej kolekcji marki La Mania, która kosztuje ok. 700 złotych. Szaro-popielaty zestaw przełamała czerwoną torebką Louisa Vuittona i dopełniła szpilkami od Sergio Rossi. trzeba przyznać, że efekt jest bardzo dobry. Nic więc dziwnego, że to właśnie Kinga Rusin była gwiazdą fotoreporterów obecnych na miejscu.



A wam podoba się jej stylizacja?



chimera

Reklama