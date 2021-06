Kinga Rusin ostatnie miesiące spędziła razem ze swoim partnerem na Malediwach, gdzie przeniosła się z dala od pandemicznej rzeczywistości. Po długiej nieobecności dziennikarka wróciła do Warszawy i od razu została przyłapana przez paparazzi. Stylowa, jak zawsze niedawna gwiazda TVN postawiła na idealną letnią stylizację ze zwiewną sukienką w roli głównej. Trzeba przyznać, że Kinga Rusin nigdy nie zawodzi jeśli chodzi o styl i ma doskonały gust. Na uwagę zwraca coś jeszcze! Dziennikarka w naturalnym wydaniu wygląda 20 lat młodziej!

Paparazzi przyłapali Kingę Rusin po powrocie do kraju!

Kinga Rusin jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd. Dziennikarka śledzi nowe trendy, ale wybiera z nich jedynie to, co pasuje do jej stylu i zawsze dopasowuje zestawy do okazji, dzięki czemu udaje jej się unikać modowych wpadek. Ostatnio paparazzi przyłapali Kingę Rusin podczas zabieganego dnia, a gwiazda po raz kolejny udowodniła, że nawet na co dzień wygląda jak milion dolarów. Sami spójrzcie!

Kinga Rusin podczas upalnego dnia w stolicy postawiła na zwiewną białą sukienkę i stylowe dodatki. To one nadają charakteru całej stylizacji. Duża beżowa torba do ręki, czarny pasek i kultowe już klapki marki Hermes za ponad 4,5 tys. zł - to propozycja dziennikarki na lato w mieście. Trzeba przyznać, że ten zestaw to strzał w 10!

EOS

Na uwagę zwraca też fryzura Kingi Rusin. Gwiazda do tej pory najczęściej nosiła rozpuszczone włosy, ale tym razem postanowiła je związać w warkocz i trzeba przyznać, że to idealne rozwiązanie, które ma dodatkowy plus - odejmuje lat.

EOS

Po zakupach i wizycie w restauracji gwiazda wsiadła do swojego lukusowego Porche.