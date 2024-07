1 z 5

Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Dudą uczestniczyli dziś w obchodach święta Trzech Króli. Para prezydencka przeszła w marszu, razem z kardynałem Kazimierzem Nyczem. Agata i Andrzej śpiewali kolędy, a także przemawiali na scenie i - mimo mrozu - prezentowali się bardzo elegancko. Agata Duda chyba lubi kolor amarantowy, bo często nosi rzeczy i dodatki w tej barwie.

To już chyba koniec świątecznych ferii pary prezydenckiej. Kiedy Andrzej Duda wrócił z nart, czekała go niemiła niespodzianka - poinformowano właśnie, że został jedynym członkiem w Kapitule Orderu Orła Białego, reszta zrezygnowała. Na biurku leżą też ważne ustawy, które musi podpisać, albo odesłać do... Trybunału Konstytucyjnego. Jak choćby ta o mediach, która zmieni władze w TVP i Polskim Radiu.

Ale dobry humor, przynajmniej patrząc na te zdjęcia, prezydenta nie opuszcza.

