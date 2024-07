1 z 13

Edyta Górniak była największą gwiazdą Sopot Top of the Top Festival 2013. Artystka w ciągu dwóch dni imprezy wystąpiła na scenie aż trzy razy. Każde jej wyjście było prawdziwą ucztą dla miłośników muzyki. Zobacz: Sopot Festival: Górniak przyćmiła światowe gwiazdy. To była jej noc!

Drugiego dnia wydarzenia artystka zaśpiewała na sam finał koncertu. Edyta wykonała trzy piosenki: "Teraz tu", "Linger" oraz cover "Nothing Else Matters". Podczas krótkiego recitalu Górniak udowodniła, że jest w znakomitej formie, a sopocka publiczność, jak i widzowie przed telewizorami byli usatysfakcjonowaniu z doboru repertuaru.

Wokalista w Operze Leśnej tym razem zaprezentowała się w drapieżnym i rockowym wydaniu. Skórzana kurtka, prosty czarny top, złota spódnica i niebotyczne beżowe szpilki dodały Edycie pazura. No i jeszcze ta fryzura z efektem mokrych włosów. Z Górniak wyszła wczoraj prawdziwa kocica.

