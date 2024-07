Co się dzieje z Edytą Herbuś? Na jej skórze pojawiły się dziwne plamy. Czyżby gwiazda przesadziła z samoopalaczem, jak niegdyś Agnieszka Włodarczyk? Nie! To charakteryzacja teatralna. Aktorka wystąpiła w sztuce "Hommage a Tadeusz Kantor - Istnienie Wspomnienia"! Gwiazda konsekwentnie rozwija swoja karierę aktorską. Tym razem wzięła udział w wieczorze dedykowanym jednemu z najwybitniejszych artystów teatru - Tadeuszowi Kantorowi. W Teatrze Polskim w Warszawie towarzyszył jej ukochany Mariusz Treliński.

Edyta Herbuś rozwija się jako aktorka

Edyta Herbuś, która przez długi czas postrzegana była wyłącznie jako tancerka i celebrytka, postanowiła zostać zawodową aktorką i wszystko wskazuje na to, że jest na dobrej drodze, by osiągać spore sukcesy w tej dziedzinie. "Hommage a Tadeusz Kantor - Istnienie Wspomnienia" to już kolejny z projektów teatralnych aktorki. Edyta Herbuś zagrała już w spektaklu "Diwa", w którym na scenie partnerowała jej Małgorzata Bogdańska. Za występ w tej sztuce aktorka dostała wiele pozytywnych recenzji i wiele osób zaczęło wierzyć, że przed nią prawdziwa kariera aktorska!

Premiera spektaklu "Tadeusz Kantor. Istnienie wspomnienia"...dziekuje...

Posted by Edyta Herbus (Herbuś) on 8 grudnia 2015

Edyta Herbuś i Mariusz Treliński na sztuce Hommage a Tadeusz Kantor. Istnienie wspomnienia

