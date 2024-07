Edyta Herbuś wreszcie ma więcej czasu dla bliskich. Po świętach Bożego Narodzenia, które spędziła w rodzinnych Kielcach, spakowała walizki i wspólnie z ukochanym Mariuszem Trelińskim zaszyła się na Suwalszczyźnie! Jak donosi magazyn "Flesz", para zostanie tam aż do początku roku!

Po tak intensywnym roku chcą spędzić wreszcie trochę czasu tylko ze sobą. W miejscu, gdzie się zatrzymają, nie ma zasiegu sieci komórkowych. Jest za to las i przepiękny widok na jezioro, są też dzikie zwierzeta podchodzące niemal pod sam dom - zdradził znajomy pary.

Co zakochani będą robić w tak romantycznej scenerii? To, co lubią najbardziej: wspólnie gotować, siedzieć przy kominku, czytać książki i cieszyć się sobą.

Urodziny Edyty Herbuś i rocznica jej związku z Mariuszem Trelińskim w Azji

Początkowo Herbuś i Treliński planowali spędzić końcówkę roku Azji. Niestety, z racji zobowiązań zawodowych musieli te plany przełożyć na luty. Powód? W styczniu Edyta wyjeżdża m.in. na tournee po Polsce ze spektaklem Diwa, w którym gra razem z Małgorzatą Bogdańską, a Mariusz do USA, gdzie kończy przygotowania do wystawienia opery "Tristan i Izolda", którą pokaże na czterech światowych scenach: w Baden-Baden, Pekinie, Nowym Jorku i Warszawie.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w lutym 2016 para wygospodaruje czas na podróż do Tajlandii, gdzie będą świętować nie tylko 35. urodziny Edyty, lecz także 6. rocznicę swojego związku. Czego sobie z tej okazji życzą i jaki zakątek tym razem chcą odwiedzić, przeczytasz w najnowszym "Fleszu"!

