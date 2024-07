Edyta Herbuś i Małgorzata Bogdańska grają główne role w spektaklu „Diwa”. Choć znają się od kilku lat na próbach ostro się kłóciły. Dlaczego?

Robiłyśmy to tak konstruktywnie, że podczas tych kłótni nawet reżyser (Grzegorz Kempinsky) uciekał do kąta (śmiech). Ale jesteśmy mu wdzięczne, bo bezbłędnie wyczuwał granice i pozwalał je przesuwać, by dopuścić do głosu prawdziwe kobiece emocje – dodała Bogdańska.