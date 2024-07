Edyta Herbuś po raz pierwszy o rozstaniu z Mariuszem Trelińskim! Kilka dni temu pojawiła się informacja, że para rozstała się po wielu latach. Podobno rozstanie było z inicjatywy reżysera i do końca nie są znane powody. Tancerka i reżyser poznali się na castingu do sztuki "Traviatta", a Edyta Herbuś zauroczyła Mariusza Trelińskiego swoim wdziękiem i urodą. Do tej pory gwiazda nie komentowała tej głośnej informacji, aż do teraz!

Edyta Herbuś o rozstaniu z Mariuszem Trelińskim!

W czwartek Edyta Herbuś wydała oświadczenie, w którym wypowiedziała się na temat relacji międzyludzkich. Na końcu swojego wpisu na Facebooku nawiązała do rozstania z Mariuszem Trelińskim:

Dlaczego niektórzy wątpią, że ludzie potrafią kochać naprawdę?

Potrafią też w relacjach szanować swoje uczucia i potrzeby.

Dlaczego mielibyśmy traktować się wzajemnie w kategoriach trofeum, zamiast być dla siebie partnerami ?

Miłość jest mądrością i jeśli w którymś momencie wybieramy inną drogę na kolejny etap życia, to można przecież pożegnać się zachowując wzajemny szacunek, wrażliwość i empatię .

Przecież każde serce to wie...

Myślicie, że Edyta Herbuś i Mariusz Treliński wrócą do siebie?

Edyta Herbuś wydała oświadczenie

Edyta Herbuś o rozstaniu z Mariuszem Trelińskim

Para rozstała się po kilku latach!