Edyta Górniak zmaga się z wirusowym zapaleniem spojówek. Kilka dni temu piosenkarka, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, pojawiła się w Polsce, gdzie zagrała kilka koncertów. Edyta Górniak była gwiazdą na Międzynarodowych Targach Kosmetycznych i Fryzjerskich "Beauty Days" w Warsaw Ptak Expo i wystąpiła na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Okazuje się, że diva musiała koncertować pomimo poważnego problemu z oczami.

Piosenkarka w rozmowie z Faktem zdradziła, dlaczego podczas swoich występów miała okulary przeciwsłoneczne.

Z oczami mam kłopot niestety - przyznała Edyta Górniak. Nie jest to przyjemne, bo co prawda już nie odczuwam bólu, natomiast rozprasza mnie to, że musiałam śpiewać w okularach. Może nie patrzę tak bardzo ludziom w oczy jak śpiewam, bo patrzę raczej ogólnie na widownię, ale jednak jest to mniej naturalne niż naturalne, że ma się te okulary na nosie. Zmagam się z tym problemem od ponad tygodnia. Jestem pod opieką bardzo dobrego okulisty i biorę osiem razy dziennie leki żeby pozamykać wszystkie żyłki.