Edyta Górniak po wypadku Dariusza K., w którym zabił na pasach kobietę, musiała mocno przemeblować swoje życie. Gwiazda odcięła się zdecydowanie od byłego męża i całą swoją uwagę skupiła na synu. Mimo natłoku obowiązków związanych z nagrywaniem nowej płyty i udziałem w "The Voice", Edyta znajduje czas na to, aby beztrosko spędzić czas z dzieckiem. Przypomnijmy: Górniak musi teraz zastępować Allanowi ojca. Miała okazję się wykazać

Reklama

Allan spędza wakacje na Mazurach, gdzie przebywa pod opieką dziadków. Górniak stara się go tam regularnie odwiedzać, choćby na chwilę. Ostatnio podczas jednej z takich wizyt, wokalistka zadzwoniła do Radia Zet podczas prezentowania najnowszego notowania listy przebojów. Edyta opowiedziała przez telefon o urlopie z synem i podziękowała fanom za głosy na jej singiel. Diwa ma powody do zadowolenia, bowiem "Your High" od kilku tygodni niepodzielnie rządzi na liście przebojów rozgłośni.

Tak, jesteśmy z synkiem na Mazurach, w pięknym miejscu. Przyjechałam go wycałować, bo za chwilę zaczynamy pierwsze przesłuchania w The Voice, więc zanim jeszcze usiądę na tym fotelu i się do niego przykleję na paręset godzin to chciałam go wycałować, więc przyjechałam do niego i właśnie odeszliśmy od jeziora, bo tutaj jest głośno, jest dużo dzieci i stoimy w środku lasu - tłumaczyła na antenie Edyta.

Podczas rozmowy doszło też do niezwykle uroczej sytuacji - podekscytowany Allan zapowiedział utwór mamy, który również i w tym tygodniu znalazł się na szczycie zestawienia. Posłuchajcie całej rozmowy poniżej.

Zobacz: WOW! Syn Edyty Górniak śpiewa kolędę po angielsku. Mamy wideo

Zobacz także

Post użytkownika Marcin Wojciechowski - Radio ZET.

Reklama

Edyta Górniak na lunchu ze znajomymi: