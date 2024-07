Już w sobotę wielki finał programu "The Voice of Poland", w którym jurorami są m.in. Edyta Górniak i Andrzej Piaseczny. Praca na planie show zbliżyła ich do siebie na tyle, że postanowili wystąpić razem!

"Edyta zaprzyjaźniła się z Andrzejem na planie show i wpadła na pomysł, że zaprosi go do duetu. Od kilku miesięcy jest w trakcie trasy koncertowej "Love2Love", na której występuje z wieloma artystkami. Bardzo się ucieszyła gdy Andrzej się zgodził. Wystąpią razem podczas jej koncertu w Krakowie już 9 grudnia" - mówi nam osoba z otoczenia Edyty.

Gwiazda podczas swojej trasy wystąpiła już m.in. z Ewą Farną i Edyta Bartosiewicz. Co zaśpiewa z Piasecznym? To ma być niespodzianka dla ich fanów! Zresztą nie jedyna. Edyta ma też niespodziankę dla fanów na koncert 29 listopada w Łodzi. Grupa taneczna Volt wspólnie z Edyta szykują piękna, sensualną oprawę taneczna do utworu "Teraz Tu".

