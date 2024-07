Wiosną nie zobaczymy Edyty Górniak w siódmej edycji The Voice of Poland! Ale nie tylko jej! Jak informują wirtualnemedia.pl, Jerzy Kapuściński, dyrektor TVP 2, uważa, że muzyczne show powinno być pokazywanie raz do roku! A to oznacza, że w wiosennej ramówce na razie nie zobaczymy tego programu. Kolejna edycja dopiero za rok!

Siódma edycja The Voice of Poland za rok!

Szósta edycja The Voice of Poland jeszcze się nie zakończyła, ale stacja podjęła już decyzję, że kolejną odsłonę zobaczymy dopiero jesienią 2016 roku.

Wszędzie na świecie ten program jest nadawany raz do roku. Jest wtedy więcej czasu na przygotowanie, a selekcja uczestników jest lepsza - mówi wirtualnemedia.pl Jerzy Kapuściński

Co Dwójka planuje w zamian za The Voice?Na pewno nie będzie to program rozrywkowy!

Będzie kilka nowości, jeszcze za wcześnie na szczegóły - informuje Kapuściński

Żałujecie?

Edyta Górniak pojawi się w The Voice of Poland 7?

Nowa edycja The Voice of Poland - za rok! Czy Maria Sadowska ponownie zasiądzie w jury?