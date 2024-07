Dzisiaj niczym grom z jasnego nieba "Fakt" doniósł o tym, że Edyta Górniak nie wystąpi podczas koncertu sylwestrowego z Dwójką. Fanów artystki mocno zaniepokoił brak nazwiska diwy na liście gwiazd, na jednej z wrocławskich stron internetowych. Dodatkowo, Edyta nie pojawiła się na konferencji promocyjnej w minioną środę.

Ile prawdy jest w plotce o tym, że Edyta Górniak nie wystąpi na Sylwestrze 2014/2015 we Wrocławiu? Sprawdziliśmy i skontaktowaliśmy się z bliską osobą z otoczenia gwiazdy. Informację zweryfikowaliśmy też u osoby z TVP2. Wszyscy chcą pozostać anonimowi, ale zgodnie potwierdzają, że Edyta zaśpiewa podczas tegorocznego Sylwestra.