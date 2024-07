Edyta Górniak potrafi zaskoczyć jak mało kto w polskim show-biznesie. Wokalistka kilka tygodni temu zadzwoniła do radia Zet w trakcie trwania listy przebojów i opowiedziała o wakacjach z synem. W ten sposób podziękowała fanom i słuchaczom za wszystkie oddane głosy na "Your High". Jeśli komuś z Was wydaje się, że to wszystko czym diwa mogła zaskoczyć, jesteście w błędzie.

Dzisiaj Radio Zet obchodziło 5-te urodziny "Zet na punkcie muzyki". Podczas trwania audycji do studia weszła Edyta. Gwiazda wprawiła wszystkich w osłupienie, kiedy wysiadła z windy trzymając na rękach prezent w postaci pięciu bezglutenowych ciastek.

- Cudownie jest otrzymywać prezenty, ale zapewniam, że nie ma większej frajdy niż obdarowywanie kogoś prezentami. Ja sobie wymyśliłam to, że przyjdę na piąte urodziny do pana Marcina dwa tygodnie temu, i wtajemniczyłam w to tylko szefa radia Zet i poprosiłam go żeby nikomu, nikomu, niczego absolutnie nie powiedział. Oczywiście na przestrzeni tych dwóch tygodni musiało być kilka osób w to zaangażowanych żeby się sprawnie to udało, ale dzisiejsza reakcja pana Marcina wskazuje na to, że nikt się nie wygadał. Warto było przemeblować na chwilę cały dzień i wręczyć te ciastka bezglutenowe i zobaczyć tę cudowną, szczęśliwą minę i piękne rumieńce na twarzy pana Marcina - powiedziała po całej akcji Górniak

Poniżej zapis wideo z tajemniczej wizyty Edyty. Fajnie to wymyśliła?

