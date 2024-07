Edyta Górniak ma bardzo pracowity okres. Gwiazda spędza dużo czasu w studiu przygotowując nową płytę oraz na nagraniach do programu "The Voice of Poland", gdzie jej udział wzbudza ogromne zainteresowanie. Media nieustannie rozpisują się na temat humorów wokalistki. Edyta postanowiła odnieść się do krzywdzących plotek. Przypomnijmy: Górniak przerwała zdjęcia do "The Voice" za złe jajko w kanapce? Jest komentarz Edyty

Przerwę od pracy Edyta postanowiła wykorzystać na krótki wyjazd do Nowego Jorku. Gwiazda była gościem spotkania zorganizowanego przez Fundację World Nurture i firmę Nurture the World, których CEO i założycielem jest Polka, Monika Jabłońska. Celem fundacji jest zbiórka pieniędzy, które przeznaczane są na dożywianie dzieci. W rozmowie na ulicy z Radiem RAMPA Edyta opowiedziała m.in. o tym dlaczego premiera jej płyty się opóźniła:

Miała być 23 października, ale wydarzyły się trudne dla mojego synka zdarzenia, i to spowodowało, że cała moja uwaga i energia została przekierowana na niego. Nie mogłam pracować kreatywnie, miałam tak dużo zakontraktowanych rzeczy, które musiałam wykonać, czyli zaczęliśmy realizacje The Voice of Poland, mieliśmy kilka koncertów z Radiem Zet, musiałam to wykonać, bo życie nie usprawiedliwia takich sytuacji. Praca w studiu musi przebiegać zaś w spokojnej atmosferze, a tutaj tego zabrakło. Musiała ukierunkować uwagę na niego. - zapewniała Edyta

Diwa zdradziła również powody, dla których zgodziła się wesprzeć akcję:

To piękna i ważna akcja, to co jest ważne, to to żebyśmy starali się otwierać świadomość ludzi i pomóc rozumieć problemy, które są na świecie. Ja jestem mamą, nie wyobrażam sobie, żeby moje dziecko głodowało. Jak musi to być ogromny ciężar dla rodziców, którzy nie są w stanie wykarmić swoich dzieci. To jest tak potworny ból, my nie doświadczymy. Ale jest ogromna rzesza dzieci, które umierają z głodu. Musimy im pomóc. - przekonywała artystka

Wielkie brawa dla Górniak za piękną postawę.

