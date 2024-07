Edyta Górniak od początku tygodnia rzuciła się w wir pracy związany z udziałem w programie The Voice of Poland, gdzie została jednym z trenerów. Gwiazda kręciła już spot promocyjny. Przypomnijmy: Górniak i Sadowska już na planie The Voice of Poland

Wokalistka doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że czekają ją gorący i pracowity okres - w związku z tym postanowiła sobie tuż przed tymi wszystkimi wydarzeniami zrobić krótkie wakacje. Edyta na miejsce wypoczynku wybrała jeden ze swoich ulubionych zakątków na Ziemi - Indonezję, gdzie spędziła 6 dni. Na Instragramie pokazała zdjęcia świątyni i szkoły jogi, do której uczęszcza przy okazji każdej wizyty.



Bardzo chciałabym móc zabrać was kiedyś w miejsca, które napełniają siłą i zmieniają światopogląd. Cywilizacja została stworzona na potrzeby pozornych wygód. Im dalej jesteśmy od niej - tym bliżej siebie samych - napisała refleksyjnie pod zdjęciami gwiazda.

Myślicie, że udało się naładować jej tam baterie i z optymizmem wkroczy w kolejny rozdział swojej kariery? Trzymamy kciuki! :)

