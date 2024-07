1 z 9

Edyta Górniak była gościem Pytania na śniadanie

Edyta Górniak została przyłapana przez paparazzi pod budynkiem Telewizji Polskiej. Gwiazda była gościem sobotniego odcinka programu "Pytanie na śniadanie". Edyta postawiła na modny tej jesieni pastelowy look, który pięknie rozświetlił jej urodę w pochmurny, listopadowy dzień. Artystka miała na sobie płaszczyk i sweterek marki Just Paul oraz spódnicę Marks&Spencer. Look dopełniły stylowe dodatki: biżuteria Tous, buty Celebrity, okulary Rayban oraz torebka Milate La Marqueuse a Bizu. Jak oceniacie tę stylizację? My jesteśmy na tak!

