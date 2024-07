Już ponad rok Dariusz K. siedzi w areszcie i czeka na wyrok w sprawie wypadku, podczas którego zabił samochodem kobietę na pasach. Jego rodzice, Wiesława i Tadeusz Krupa, przeżywają jego proces, a do tego bardzo tęsknią za wnukiem Allanem, z którym nie widzieli się przez rok. Jak podaje jeden z tabloidów, rodzice Darka postanowili zawalczyć przed sądem o swoje prawa.

Rodzice Dariusza K. pozwali Edytę Górniak?

“Nie chciałabym opowiadać o tym publicznie, bo to dla mnie zbyt bolesne i może zaszkodzić Allankowi”, - powiedziała Wiesława Krupa w "Super Expressie".

Podobno wraz z mężem miała przejść badania psychologiczne. Jaka jest prawda? Czy wkrótce byli teściowie Edyty spotkają się z nią w sądzie?

“Rodzice Darka złożyli wniosek do sądu już dawno temu i pierwsza rozprawa miała odbyć się na początku września. Jednak w sierpniu ich pozew został wycofany, nie odbyła się żadna rozprawa. Podobno rodzice Darka przestraszyli się, że zeznania Edyty czy przebieg procesu może negatywnie odbić się na sytuacji Darka, który ciągle czeka na wyrok” - zdradza nam osoba z otoczenia gwiazdy.

Do rozprawy nie doszło, rodzice wycofali pozew. Czy poza sądem rodzice Darka dogadają się z Edytą?

“Edyta po aresztowaniu Darka zabrała Allana do psychologa. Po konsultacji ze specjalistą zdecydowała, że jej syn nie będzie odwiedzał ojca w areszcie. Czasem jednak bliscy Darka próbują namówić do tego Allana, co nie podoba się Edycie. Ona chce, żeby dziadkowie mieli kontakt z Allanem, ale uważa, że takie spotkania mogą się odbywać wyłącznie w jej obecności” - dodaje nam osoba z otoczenia gwiazdy.

Edyta Górniak, gdy była żoną Dariusza K., blisko przyjaźniła się z teściami. Byli dla niej prawdziwą rodziną, której nigdy wcześniej nie miała. Jednak po rozwodzie ich kontakty bardzo się ochłodziły. Do dziś nie mają dobrych relacji i wiele wskazuje na to, że to już się nie zmieni.

