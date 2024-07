Edyta Górniak w szczerym wywiadzie dla Party.pl opowiedziała o wolności! Jak sobie radzi jako singielka i czy bycie wolną rzeczywiście oznacza gorszą? Edyta Górniak przekonuje, że nie zawsze posiadanie partnera u boku jest lepszym rozwiązaniem. Artystka zrozumiała to dopiero po kilku nieudanych związkach, które ma na swoim koncie:

Tak. Ja myślę, że my, kobiety, czy w ogóle ludzie, pozwalamy sobie na taki lęk stały pod tytułem "Nie zasługuję na wolność". Jeśli jestem wolna, jeśli nie mam partnera to może mniej znaczę. My kobiety podobno bierzemy poczucie pewności z tego, czy mamy partnera u boku. Jeśli jesteśmy same, to może coś jest nie tak. Jest dokładnie na odwrót.