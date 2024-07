Zobaczcie pierwszą część ekskluzywnego wywiadu z Edytą Górniak! Diwa, w rozmowie z Party.pl, zdradziła prawdziwe powody ostatnich zmian w jej życiu - m.in. przeprowadzki do Krakowa. Skąd taka decyzja? Jak ze zmianą miejsca poradził sobie jej syn, Allan? Czy Kraków to jej miejsce na ziemi?

Dla Edyty Górniak przygotowaliśmy niespodziankę - małą podróż w czasie. W 2010 roku Edyta była gwiazdą "Vivy". Na okładce tytuł - "Zmieniłam wszystko". Dziś, po 6 latach, okazuje się, że artystka zrobiła to ponownie - rzeczywiście zmieniła wszystko. Dlaczego?

Zmieniłam wszystko, ja często zmieniam, jestem dość radykalną osobą, ale nie zawsze taka byłam, dopiero, kiedy podarowałam sobie wolność dla duszy i wolność dla umysłu, postanowiłam być radykalna, czyli staram się nie tracić czasu, żeby być nieszczęśliwą. Jeśli coś stanowi dla mnie pętlę i nie pozwala rozwinąć skrzydeł, odbiera mi energię, koncentrację, kreatywność, po prostu to zmieniam, daje temu szansę, obserwuję. Jak przychodzi taki dzień, kiedy czuję, że to jest kres, to zmieniam bez zastanowienia, pamiętam, że to był taki czas, ale takie czasy zdarzały się mi się nie raz - śmieje się Edyta.

Zobacz także: Edyta Górniak na wszystkich okładkach VIVY! A było ich ponad 10.

Zobacz także

Jak syn Edyty Górniak, Allan, poradził sobie z przeprowadzką? Okazuje się, że doskonale, a Edyta nie potrzebnie się tak denerwowała:

Ja się bardziej bałam, niż powinnam. Nam, dorosłym, wydaje się, że zmiany przynoszą trud. Ale on szybko się zaadaptował, pytałam się w różnych momentach dnia, a on zawsze mówił, że jest super,co mnie uspokoiło. Nawet jak poszliśmy do szkoły, to on pobiegł od razu z dziećmi, dzieci go pięknie przyjęły. - tłumaczy nam artystka. Nie! To z pewnością, nic w moim życiu nie jest na stałe, poza miłością do mojego dziecka i miłością do muzyki.