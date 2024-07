Życie uczuciowe Edyty Górniak to jeden z ulubionych tematów mediów już od przeszło 20 lat. Niedawne rozstanie gwiazdy z ukochanym wzbudziło mnóstwo emocji, a w prasie niemal od razu pojawiły się doniesienia, że wokalistka ulokowała już swoje uczucia w nowym mężczyźnie. Diwa stara się podchodzić do plotek z dystansem i komentuje je w swoim stylu. Przypomnijmy: Edyta Górniak boi się afery podsłuchowej. Ma na sumieniu jeden grzeszek

Górniak znana jest z tego, że nie boi się konfrontować z doniesieniami kolorowej prasy. Dziś Edyta pojawiła się w "Pytaniu na Śniadanie", gdzie odniosła się do wszystkich doniesień o jej romansie z nowym facetem. Gwiazda zdradziła, że na plotki o ich bliższej relacji zaproszeniem na kawę zareagował Baron. Wspomniała też, że zdarzyło się jej przeczytać, że oprócz mężczyzn interesują ją też ponoć... kobiety.



Media bardzo chciałyby skandalu. Trudno im pojąć, że można rozstać się w przyjaźni. Przeczytałam ostatnio, że zaczęłam się interesować nie tylko mężczyznami, ale też kobietami. Baron zadzwonił do mnie i powiedział: No, moja droga, skoro jesteś moją wirtualną dziewczyną, teraz mogę ci powiedzieć uczciwie, że zawsze chciałem się z tobą umówić na kawę. Nigdy nie byłam ewidentną singielką, więc dla redaktorów może to być niezła gratka - tłumaczyła Paulinie Drażbie.