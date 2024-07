Romans Edyty Górniak rozgrzał polskie media do czerwoności. Wszyscy chcą wiedzieć, kim jest tajemniczy mężczyzna, dla którego gwiazda tak mocno zmieniła ostatnio swoje życie. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniano amerykańskiego muzyka, który współpracuje z wokalistką nad jej najnowszą płytą. Przypomnijmy: Tabloidy przypisują mu romans z Górniak. Teraz Chesney Snow zabrał głos

Tabloidy informowały, że tuż po rozstaniu z Piotrem Schrammem, Górniak wyjechała z nowym kochankiem do Mediolanu. Informacje te okazały się tylko do połowy prawdziwe. Jak informuje "Party", Edyta była we Włoszech, ale towarzyszył jej Tomek Sowiński. Czyli brat Kasi, z którą Górniak zaprzyjaźniła się niegdyś podczas "Jak Oni Śpiewają".

Co ciekawe, postać samej celebrytki przewijała się już przy rozwodzie gwiazdy z Krupą - Sowińska pomagała wówczas Edycie w wyprowadzce z ich wspólnego domu, wyjechały też razem na wakacje.

Gazety muszą więc szukać dalej. Myślicie, że jej romans to tylko wymysł prasy czy rzeczywiście ma kogoś nowego?

