Życie prywatne Edyty Górniak zawsze budziło wiele emocji, ale ostatnio w mediach zaroiło się od najróżniejszych doniesień, które dodatkowo podgrzały atmosferę. Najpierw tabloidy informowały o nowej miłości wokalistki, a zainteresowanie tematem wzrosło kiedy ta oznajmiła, że zakończyła związek z Piotrem Schrammem (zobacz: Schramm skomentował rozstanie z Górniak). Dzisiaj z kolei poznaliśmy typy mężczyzn, z którymi Gróniak może mieć romans. Oczywiście wszystko z dużą dozą dystansu. Dla Edyty to jednak wystarczająco sporo, aby powiedzieć "stop" i postawić kropkę w zdaniu.

Na Facebooku diwa umieściła właśnie bardzo długo wpis, w którym rozlicza się z plotkami.

Dowiedziałam się w ostatnich dniach, kilku intrygujących rzeczy o sobie Że odbyłam egzotyczne wakacje, że kochanków mam wielu, a wszyscy porozrzucani po świecie: jeden w Mediolanie, drugi w USA, a jeszcze trzeci z Wilanowa. To chyba z tego

natłoku ukochanych wywnioskowane zostało także, iż porzuciłam własnego Synka. Ciekawe też, że wszystko to zdołałam zrobić siedząc w samochodzie, podczas 8-godzinnej drogi z Kołobrzegu do Warszawy..