Tegoroczne wakacje Edyty Górniak nie trwały zbyt długo. Po kilku dniach spędzonych w Indonezji, Edyta wróciła do Polski, by wejść na plan zdjęciowy nowego sezonu The Voice, gdzie będzie trenerką młodych talentów. Przypomnijmy: Górniak i Sadowska już na planie The Voice of Poland

To jednak nie jedyne zawodowe zobowiązanie, którego diwa podejmie się w najbliższym czasie. Już 23 i 24 sierpnia zobaczymy ją dwukrotnie na deskach Opery Leśnej w Sopocie podczas festiwalu Top of the TOP 2013, gdzie będzie gwiazdą wieczoru. Dziś natomiast piosenkarka poinformowała na swoim Facebooku, że nagrywa swój ósmy album. Pokazała też zdjęcie ze studia nagraniowego. Kiedy usłyszymy nowy materiał? Górniak słynie z dużych przerw między kolejnymi wydawnictwami, ale miejmy nadzieję, że zaprezentuje światu kolejne przeboje jeszcze w tym roku.

Przerywam na chwilę pracę w studio, aby przekazać Wam dobre wieści. Jak widzicie do końca roku wiele będzie się działo. Udział w programie "The Voice of Poland", praca nad Nową - 8 płytą :))), oraz Festival "TOP of The TOP" - zapowiadają czas bardzo wymagający ode mnie skupienia, koncentracji i oddania. Przygotowuję się równocześnie do kilku dużych wydarzeń i każde z nich jest równorzędnym dla mnie wyzwaniem. Tym z Was, którzy planują przyjazd do Sopotu, chcę dziś przekazać już oficjalnie, iż 23 sierpnia wystąpię w duecie z Mattem Dusk w utworze "ALL THE WAY", który tak ciepło przyjęliście - napisała piosenkarka.

Zobaczcie Górniak w studio nagraniowym. Czekacie na jej nową płytę?

